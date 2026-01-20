Жители Челябинской области пожаловались на зловонный каток во дворе

В селе Кизильском во дворе многоквартирного дома появился каток. Но жители не спешат радоваться, ведь это не аккуратный корт, а просто заледеневшая огромная лужа.
Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», болото из зловонных стоков стоит возле двухэтажки уже несколько лет. Его источник — забитые канализационные колодцы.
Жители переживают, что стоки с отвратительным запахом заливают колодцы с трубами отопления и питьевой воды. Дезинфекцию никто не проводит. А зимой по коричневому льду просто опасно ходить, можно поскользнуться и упасть.
Активисты ОНФ попросили разобраться в ситуации прокуратуру и Роспотребнадзор, а также потребовали у окружной администрации устранить течь в канализации.