Омский клуб единоборств «Ермак» официально стал спортшколой

Омский спортивный клуб «Ермак» официально преобразовали в учреждение дополнительного образования «Спортивная школа “Ермак”. Об этом сообщил на своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Известно, что клуб ведет у себя занятия по ММА и борьбе. А как отметил мэр, новый статус позволит ему готовить спортсменов по федеральным стандартам, они смогут участвовать в соревнованиях высшего уровня.
Школа находится в САО на проспекте Мира, 21 г.
