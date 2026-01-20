Ричмонд
Омский клуб единоборств «Ермак» официально стал спортшколой

Новый статус поможет клубу минимум по двум «фронтам».

Источник: Комсомольская правда

Омский спортивный клуб «Ермак» официально преобразовали в учреждение дополнительного образования «Спортивная школа “Ермак”. Об этом сообщил на своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Известно, что клуб ведет у себя занятия по ММА и борьбе. А как отметил мэр, новый статус позволит ему готовить спортсменов по федеральным стандартам, они смогут участвовать в соревнованиях высшего уровня.

Школа находится в САО на проспекте Мира, 21 г.

Ранее мы писали, что в Омске в «G-Drive Арене» прошла открытая тренировка бойцов турнира SFC 12 (12+).