Горе от смерти питомца сопоставимо с болью от утраты близкого человека

Опрос в Великобритании показал, что 7,5% людей, переживших смерть питомца, соответствовали критериям ПРГ. Этот показатель сопоставим с потерей близкого друга и лишь немногим уступает статистике после ухода брата, сестры или даже супруга. При этом около 20% респондентов, столкнувшихся с обеими утратами, признались, что смерть животного переживалась тяжелее. По расчётам Хайленда, примерно каждый 12-й случай ПРГ в стране вызван потерей домашнего любимца.