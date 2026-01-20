Ричмонд
Горе от смерти питомца сопоставимо с болью от утраты близкого человека

Горе, вызванное смертью домашнего животного, может быть столь же глубоким и продолжительным, как и после утраты члена семьи. К такому выводу пришёл профессор психологии Филип Хайленд, чьё исследование приводит The Guardian.

По его данным, люди, потерявшие питомца, нередко сталкиваются с пролонгированным расстройством горя (ПРГ) — психическим состоянием. Оно характеризуется изнурительной тоской, трудностями в общении и ощущением, что вместе с умершим ушла часть собственной личности. Профессор Хайленд рекомендует включить утрату животных в диагностические критерии этого расстройства.

Опрос в Великобритании показал, что 7,5% людей, переживших смерть питомца, соответствовали критериям ПРГ. Этот показатель сопоставим с потерей близкого друга и лишь немногим уступает статистике после ухода брата, сестры или даже супруга. При этом около 20% респондентов, столкнувшихся с обеими утратами, признались, что смерть животного переживалась тяжелее. По расчётам Хайленда, примерно каждый 12-й случай ПРГ в стране вызван потерей домашнего любимца.

Ранее Life.ru писал о существовании распространённого мифа, что кошкам зимой нужно значительно больше еды, чтобы компенсировать холод. На самом деле всё зависит от образа жизни животного, его возраста, состояния здоровья и условий содержания.

