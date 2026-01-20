Ричмонд
Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Для получения аттестата школьникам в рамках ЕГЭ по русскому языку потребуется набрать в 2026 году минимум 24 балла.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) обнародовала на своём сайте список учебных предметов и минимальные баллы для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

Так, для получения аттестата школьникам потребуется набрать минимум 24 балла по русскому языку. Кроме того, они должны будут сдать математику базового уровня.

Желающим поступить в вуз необходимо получить по русскому языку не менее 36 баллов. Самый высокий уровень минимальных баллов установлен для обществознания — 42. Информатика школьникам необходимо сдать минимум на 40 баллов, география — на 37.

По ЕГЭ по биологии, физике или химии потребуется получить 36 баллов, по истории и литературе — 32, по профильной математике — 27, по иностранным языкам — 22 балла.

Напомним, 14 января Министерство образования и науки РФ сообщило, что внесло изменения в порядок приема в вузы на 2026 год. Они коснулись процедур подачи документов, порядка поступления в колледжи и правил целевого приема. В 2026 году у абитуриентов появится возможность подавать документы через портал «Госуслуги», лично в приемную комиссию университета или посредством почтовой службы.

В ноябре стало известно, что Рособрнадзор сохранит возможность пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена.