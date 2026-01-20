Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Напомним, 14 января Министерство образования и науки РФ сообщило, что внесло изменения в порядок приема в вузы на 2026 год. Они коснулись процедур подачи документов, порядка поступления в колледжи и правил целевого приема. В 2026 году у абитуриентов появится возможность подавать документы через портал «Госуслуги», лично в приемную комиссию университета или посредством почтовой службы.