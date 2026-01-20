Школьник побил рекорд по отжиманиям

Юный уралец побил один из спортивных рекордов России. Десятилетний Сергей Толмачёв из Нижнего Тагила отжимается от пола 32 раза в минуту, при этом успевая хлопать в ладоши, после каждого касания горизонтальной поверхности. Этот результат пока не превзошёл никто из его сверстников во всей стране. Подробнее — в материале aif.ural.ru.
«Выполнял не технично».
Результат нижнетагильского школьника Сергея Толмачёва — 32 отжимания с хлопками в минуту зафиксировали в Книге рекордов России. «Серёжа занимается у меня 11 месяцев, четыре из которых заняла подготовка этого рекорда, — рассказывает тренер мальчика Фанис Хайруллин. — При этом он также ходит в спортивный кружок на самбо».
К успеху мальчик пришёл не сразу. «Поначалу я установил для него планку — 22 отжимания, которые занимали у него две минуты. Для него это было трудно, и он выполнял это упражнение не технично. Сделать 32 отжимания за минуту, да ещё с хлопками у Серёжи не получалось». И вот, наконец, после долгих тренировок ребёнок установил рекорд.
28 отжиманий с весом.
Видео, где Серёжа выполняет норматив, попало в социальные сети, вызвав реакцию пользователей. «Могут ребята», — пишет житель Нижнего Тагила Сергей Гладких. «Молодец, так держать», — радуется в комментариях к посту свредловчанка Валентина Ветрова.
Тренер Фанис Хайруллин говорит, что результат Серёжи пошёл в копилку к другим 28 рекордам России, которые установили ранее его ученики разных возрастов. Одним из них был 23-летний житель Нижнего Тагила Виткор Литвяк, который в 2024 году установил рекорд России, выполнив 28 отжиманий на брусьях с дополнительным весом 24 кг за 1 минуту. Молодой человек преподаёт в одной из спортивных школ своего города, где готовит будущих чемпионов.
«Тело ноет, душа ликует».
При этом Фанис и сам становился рекордсменом. К примеру, в 2024 году он установил мировой рекорд — сделал 60 отжиманий на тыльной стороне вывернутых кистей рук за 1 минуту. Один из важнейших принципов педагога — помогать ученикам стать сильнее — и физически, и морально. Его собственная сила духа поражает: когда тренер был меленьким, врачи ставили ему неутешительные диагнозы, но он регулярно занимался бегом, катанием на коньках, на лыжах и другими активными видами спорта. В итоге ему удалось укрепить свой организм. Спортсмен не только тренирует других, но и подаёт пример удивительной стойкости. Жители Нижнего Тагила замечают, как он регулярно выходит на пробежки в любую погоду — даже в сильные морозы.
«Тело ноет, но душа ликует, — говорит уралец. — 21,1 километр пробежал за 1 час и 59 минут. Не быстро, но главное, что не сдался после 16 километра, когда ноги стали словно ватными». Не удивительно, что такой тренер готовит настоящих рекордсменов, одним из которых как раз стал Серёжа Толмачёв.
Напомним, что книга рекордов России появилась в 1989 году как главный сборник рекордов наших соотечественников. В тот год её впервые стало издавать информационное агентство «Пари», главным редактором которого был Алексей Свистунов.