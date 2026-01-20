Школьник побил рекорд по отжиманиям

При этом Фанис и сам становился рекордсменом. К примеру, в 2024 году он установил мировой рекорд — сделал 60 отжиманий на тыльной стороне вывернутых кистей рук за 1 минуту. Один из важнейших принципов педагога — помогать ученикам стать сильнее — и физически, и морально. Его собственная сила духа поражает: когда тренер был меленьким, врачи ставили ему неутешительные диагнозы, но он регулярно занимался бегом, катанием на коньках, на лыжах и другими активными видами спорта. В итоге ему удалось укрепить свой организм. Спортсмен не только тренирует других, но и подаёт пример удивительной стойкости. Жители Нижнего Тагила замечают, как он регулярно выходит на пробежки в любую погоду — даже в сильные морозы.