В аквапарке Екатеринбурга закрыли кафе после случаев отравления детей

Судебные приставы Чкаловского районного отделения ГУФССП России по Свердловской области закрыли на 30 суток деятельность кафетерия в аквапарке «Лимпопо» на улице Щербакова в Екатеринбурге.
Кафе проверили специалисты Роспотребнадзора в связи с поступившими из детских городских больниц Екатеринбурга экстренных извещений о случаях инфекционного заболевания детей (острая кишечная инфекция).
«По результатам проведенного расследования установлено, что все заболевшие употребляли продукцию в кафетерии, в точке питания обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — рассказали в свердловском ведомстве.
Деятельности точки питания приостановили на месяц, входные группы опечатаны, руководство должника-организации предупреждено об ответственности, в случае возобновления деятельности.