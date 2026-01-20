Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аквапарке Екатеринбурга закрыли кафе после случаев отравления детей

Информация о заражении детей кишечной инфекцией поступила из больниц Екатеринбурга.

Источник: Аргументы и факты

Судебные приставы Чкаловского районного отделения ГУФССП России по Свердловской области закрыли на 30 суток деятельность кафетерия в аквапарке «Лимпопо» на улице Щербакова в Екатеринбурге.

Кафе проверили специалисты Роспотребнадзора в связи с поступившими из детских городских больниц Екатеринбурга экстренных извещений о случаях инфекционного заболевания детей (острая кишечная инфекция).

«По результатам проведенного расследования установлено, что все заболевшие употребляли продукцию в кафетерии, в точке питания обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — рассказали в свердловском ведомстве.

Деятельности точки питания приостановили на месяц, входные группы опечатаны, руководство должника-организации предупреждено об ответственности, в случае возобновления деятельности.