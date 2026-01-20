«Ему оставался ровно год»: подписчики нашли совпадение в истории смерти Кириченко

На фоне трагических новостей аудитория канала резко выросла — число подписчиков увеличилось до 19 тысяч человек. По словам пользователей, всего за три дня прибавилось около 15 тысяч подписчиков. При этом при жизни Кириченко неоднократно говорил, что ему не удается привлечь внимание к своему Telegram.