«Ему оставался ровно год»: подписчики нашли совпадение в истории смерти Кириченко

Пользователи Сети обратили внимание на пугающее совпадение, связанное с социальными сетями умершего блогера-математика Кирилла Кириченко.
— Пролистала канал Кирилла в самое начало и потеряла дар речи: дата создания — 17.01. Это не выходит из головы. Ужасно. Страшно. Несправедливо. Пророческий канал, с этой даты ему оставался ровно год, — отреагировал подписчик.
На фоне трагических новостей аудитория канала резко выросла — число подписчиков увеличилось до 19 тысяч человек. По словам пользователей, всего за три дня прибавилось около 15 тысяч подписчиков. При этом при жизни Кириченко неоднократно говорил, что ему не удается привлечь внимание к своему Telegram.
Особенно тяжело произошедшее переживают ученики школы, где он работал. Кирилл Кириченко был классным руководителем у семиклассников, которые, по словам коллег, очень его любили. Учителя старались поддержать детей и не скрывали эмоций, чтобы школьники не боялись проявлять свои чувства.
Коллеги и подписчики отмечают, что Кириченко был примером для многих педагогов. Он делился профессиональным опытом, вдохновлял своими видео и искренне переживал за учеников. Многие признаются, что именно его подход повлиял на их отношение к профессии и работе в школе.
Кирилла Кириченко не стало 17 января. Ему было 30 лет. О смерти сообщили его родные через официальные страницы в соцсетях. Сестра педагога попросила подписчиков помолиться за упокой души брата и пообещала позже сообщить дату и место прощания.