После новогодних праздников жители Башкирии стали заражаться опасной инфекцией: среди заболевших много детей

В Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла на 13,9%

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в Башкирии остается контролируемой, но, как и ожидалось, на третьей неделе января зафиксирован сезонный рост заболеваемости. По данным Роспотребнадзора республики, прирост относительно предыдущих праздничных недель составил 13,9%.

Доля детей среди заболевших на прошедшей неделе достигла 39,8%. Среди циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа, из которых доминирует штамм А (H3N2).

В ведомстве напомнили о важности соблюдения мер профилактики в период подъема заболеваемости. К ним относятся частое мытье рук, регулярное проветривание помещений, дезинфекция рабочих поверхностей и гаджетов, а также избегание контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что самое главное — не заниматься самолечением. При появлении симптомов следует сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

