После новогодних праздников жители Башкирии стали заражаться опасной инфекцией: среди заболевших много детей

В ведомстве напомнили о важности соблюдения мер профилактики в период подъема заболеваемости. К ним относятся частое мытье рук, регулярное проветривание помещений, дезинфекция рабочих поверхностей и гаджетов, а также избегание контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания.