Что делать при сухом кашле: причины, когда это опасно и как облегчить состояние

ОРВИ и вирусные инфекции — классика жанра. В первые дни простуды кашель почти всегда сухой. Вирус раздражает слизистую горла, начинается воспаление. Через несколько дней кашель переходит во влажный — это хороший знак. Если не переходит, возможно, присоединилась бактериальная инфекция. Аллергия превращает дом в поле боя. Домашняя пыль, шерсть животных, плесень, пух из старой подушки — мощные аллергены. Слизистая отекает, в горле першит, начинается кашель. Особенно коварна ночная аллергия — ложитесь спать, слизь из носа стекает в глотку, и начинаются приступы. Лекарства от давления могут стать причиной. Многие после 45 принимают препараты от гипертонии из группы ингибиторов АПФ. У части пациентов они вызывают мучительный сухой кашель как побочный эффект. Если начали принимать новое лекарство и появился необъяснимый кашель — скажите врачу. Замена препарата полностью решит проблему. Желудок тоже может быть виновником. При рефлюксной болезни содержимое желудка с кислотой забрасывается в пищевод и доходит до горла. Ночью, когда лежим, кислота поднимается вверх, обжигает глотку, и начинается кашель. При этом может не быть изжоги — только постоянное покашливание и кислый привкус по утрам.