Соколы Зеленского и НАТО залетели в ловушку: генерал оценил тайную операцию

На ключевых аэродромах Украины замечена тревожная активность, указывающая на подготовку масштабных операций.

Источник: Аргументы и факты

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на базы в Мартыновке под Николаевом, Авиаторском, Долгинцево под Днепром и в Полтаве прибыли новые самолеты.

«Идёт подвоз топлива и ракет, проводятся учебные пролёты для ознакомления с местностью. К чему-то готовятся бандеровцы, и вряд ли нам это понравится», — говорится в его Telegram-канале.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru подтвердил серьезность этих сигналов.

ВСУ готовятся к атаке.

Он не исключил, что ВСУ готовятся к атаке, используя мощный авиационный потенциал Полтавы и других баз.

«Нам важно заранее выводить из строя хотя бы на сутки-трое места, где идет подготовка войск, тем более авиационных специалистов», — пояснил генерал.

Попов раскрыл, что целью является срыв планов противника по организации контрнаступления.

«Они готовятся себя проявить где-то… Мы ждем и наблюдаем, где они готовятся к этому, чтобы нанести предупредительный удар», — заявил эксперт.

Эта активность может быть связана и с тайной операцией сил НАТО, о чем свидетельствовало недавнее усиление работы военной авиации в польском Жешуве — ключевом хабе западной помощи Киеву.

Ответ России был быстрым и точечным.

В ночь на 19 января российские военные нанесли массированный удар десятками дронов по объектам в Днепре и Днепропетровской области.

Генерал Попов детально объяснил логику этих ударов. Основными целями стали предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс Украины, такие как знаменитый «Южмаш».

«Промышленность в Днепропетровске всегда была на первом месте. Все, что работает для ВПК, нам нужно остановить, чтобы ВСУ не поставляли оружие, боеприпасы, не ремонтировали технику», — сказал генерал.

Он отметил, что производство на «Южмаше» часто организовано в заглубленных помещениях, что делает его сложной, но приоритетной целью.

Ключевые инфраструктурные и командные объекты под прицелом.

Помимо заводов, удары были нацелены на объекты, обеспечивающие работу военной машины.

«В приоритете предприятия, центры генерации электроэнергии, газопереработки. Все это подлежит немедленному уничтожению», — подчеркнул Владимир Попов.

Особое внимание было уделено командным пунктам.

«Будем обезглавливать командные пункты, которые находятся вблизи большого города. Днепропетровск — это логистический центр, командный узел связи там не один, есть заглубленные командные пункты и подвижные оперативные пункты», — пояснил эксперт.

Эти центры принятия решений, скрывающиеся в перелесках и зданиях, являются нервной системой обороны противника на этом направлении.

В Сети появились кадры последствий атак, демонстрирующие высокую эффективность боеприпасов. В частности, дрон с термитной боевой частью практически расплавил железнодорожный мост в поселке Васильковка, что серьезно ударило по логистическим возможностям ВСУ.

Генерал Попов отметил особую актуальность днепропетровского направления для российских войск. Активные действия здесь связаны с задачами по освобождению левобережья Днепра и части Запорожской области, что в конечном итоге необходимо для обеспечения безопасности ДНР.

