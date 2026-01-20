В Петербурге мужчину, живущего без пульса выписывают после имплантации

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга медики готовят к выписке уникального пациента, который живет без пульса после того, как ему были имплантированы два искусственных желудочка сердца. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
По информации комитета, в конце ноября 2025 года мужчине впервые в России установили сразу два искусственных желудочка — левый и правый. Он поступил в больницу с тяжелыми заболеваниями, включая кардиомиопатию и терминальную сердечную недостаточность, а также столкнулся с рядом осложнений, таких как тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт-пневмония, что сделало невозможной трансплантацию сердца.
Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение об имплантации двух искусственных желудочков, хотя обычно устанавливается только одно устройство.
Операция длилась около четырех часов, и главной задачей для специалистов было синхронизировать работу обоих желудочков, с чем они успешно справились.
Также отмечается, что это уже десятая операция по имплантации вспомогательных желудочковых устройств в Мариинской больнице. Пациент освоил жизнь с двумя имплантами и надеется в будущем вернуться в больницу для получения донорского сердца.
В пресс-службе подчеркнули, что имплантация искусственных желудочков служит «мостиком» к трансплантации сердца, позволяя пациенту дожить до необходимой операции.
