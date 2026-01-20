В Петербурге мужчину, живущего без пульса выписывают после имплантации

По информации комитета, в конце ноября 2025 года мужчине впервые в России установили сразу два искусственных желудочка — левый и правый. Он поступил в больницу с тяжелыми заболеваниями, включая кардиомиопатию и терминальную сердечную недостаточность, а также столкнулся с рядом осложнений, таких как тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт-пневмония, что сделало невозможной трансплантацию сердца.