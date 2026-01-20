Виктория Бекхэм приводила к сыну Бруклину его бывших, чтобы унизить невестку

По словам Бруклина, его жена сталкивалась с постоянной травлей со стороны семьи мужа. Он утверждает, что мать намеренно вовлекала в их жизнь бывших возлюбленных сына, создавая напряжение и дискомфорт. Также он заявил, что образ идеальной семьи Бекхэмов был лишь частью публичного имиджа, где приоритетом всегда оставался бренд и одобрение со стороны.