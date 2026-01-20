Виктория Бекхэм приводила к сыну Бруклину его бывших, чтобы унизить невестку

Слухи о напряженных отношениях между певицей Викторией Бекхэм и ее невесткой Николой Пельтц ходили давно, однако в последнее время конфликт вышел в открытую фазу.
Несмотря на попытки футболиста Дэвида Бекхэма и Виктории наладить общение, сын Бруклин выступил с жестким заявлением в соцсетях. Он обвинил мать в систематическом неуважении к супруге и заявил, что давление на их отношения началось еще до свадьбы. В частности, он напомнил ситуацию с отказом Бекхэм шить свадебное платье для Николы Пельтц в последний момент.
По словам Бруклина, его жена сталкивалась с постоянной травлей со стороны семьи мужа. Он утверждает, что мать намеренно вовлекала в их жизнь бывших возлюбленных сына, создавая напряжение и дискомфорт. Также он заявил, что образ идеальной семьи Бекхэмов был лишь частью публичного имиджа, где приоритетом всегда оставался бренд и одобрение со стороны.
Бруклин подчеркнул, что решение дистанцироваться от семьи принесло ему внутреннее облегчение. Он отметил, что впервые чувствует себя свободным от контроля родителей и не согласен с утверждениями, будто им управляет жена.
— Я просыпаюсь каждое утро с благодарностью за жизнь, которую выбрал. Мы с женой не хотим жизни, сформированной имиджем, прессой или манипуляциями. Все, чего мы хотим — это покой, приватность и счастье для нас и нашей будущей семьи, — заключил он.
По данным СМИ, инициатором резкого обострения стал Бруклин Бекхэм, который через адвокатов потребовал от родителей прекратить любые контакты с ним и его женой, а также не упоминать их публично.