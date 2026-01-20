Итоги крещенских купаний в Башкирии: обряд прошли более 26 тысяч человек

Всего в ледяной воде окунулись 26 231 человек. Наиболее массовыми купания были в Уфе, где участие приняли 6695 человек. За столицей следуют Ишимбайский район (2194 человека) и Благовещенский район (2130 человек). Также более тысячи человек искупались в Мелеузовском районе. Значительное количество участников было зафиксировано в Краснокамском, Белорецком, Гафурийском районах, а также в городах Стерлитамак и Октябрьский.