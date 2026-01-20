Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги крещенских купаний в Башкирии: обряд прошли более 26 тысяч человек

В Башкирии в крещенских купаниях приняли участие 26 231 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели итоги традиционных Крещенских купаний. Как сообщает МЧС республики, для проведения обряда было организовано 99 официальных мест для купания в 57 муниципальных образованиях — это на семь купелей больше, чем в прошлом году.

Всего в ледяной воде окунулись 26 231 человек. Наиболее массовыми купания были в Уфе, где участие приняли 6695 человек. За столицей следуют Ишимбайский район (2194 человека) и Благовещенский район (2130 человек). Также более тысячи человек искупались в Мелеузовском районе. Значительное количество участников было зафиксировано в Краснокамском, Белорецком, Гафурийском районах, а также в городах Стерлитамак и Октябрьский.

Для обеспечения безопасности на всех купелях была задействована группировка сил и средств РСЧС общей численностью 1120 человек и 319 единиц техники. Несанкционированных мест для купаний выявлено не было. К счастью, во время проведения обряда никто не пострадал.

МЧС поблагодарило все службы, участвовавшие в подготовке мест для купаний и круглосуточном дежурстве, что позволило обеспечить безопасность всех жителей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.