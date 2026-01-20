В Башкирии отмечается ожидаемый сезонный рост заболеваемости вирусами

По информации управления Роспотребнадзора по РБ, на третьей неделе отмечается ожидаемый сезонный рост заболеваемости на 13,9% относительно предыдущих праздничных недель. Доля детей составила 39,8%. Среди циркуляции всех респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа. Среди штаммов гриппа доминирует А (H3N2).
Жителям Башкирии напомнили о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И, самое главное, не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу.
Ранее в Башкирии скорая медпомощь приняла более 19 тысяч вызовов.