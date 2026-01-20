Ричмонд
Хоккейный вратарь Бобровский устроил жесткую драку на матче НХЛ

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский подрался с американским коллегой в ходе матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Конфликт произошел в третьем периоде встречи «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Бобровский решил заступиться за товарища по команде.

Российский спортсмен пробежал через всю площадку, чтобы накинуться на вратаря команды противника Алекса Недельковича.

После хоккеисты начали избивать друг друга в полной экипировке — их получилось разнять только когда оба оказались на льду. В результате они получили по семь минут штрафа.

1 октября похожий случай произошел на матче омского хоккейного клуба «Авангард» и дальневосточного «Адмирала». Вратари Андрей Мишуров и Адам Хуска устроили потасовку.

В январе 2025 года в матче НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» также произошла драка. Уже через пять минут после начала игры игрокам пришлось бороться друг с другом.

Олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, который играет за команду «Кладно», выложил фотографию своих выбитых зубов после матча чемпионата Чехии.