Хоккейный вратарь Бобровский устроил жесткую драку на матче НХЛ

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский подрался с американским коллегой в ходе матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Конфликт произошел в третьем периоде встречи «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Бобровский решил заступиться за товарища по команде.
Российский спортсмен пробежал через всю площадку, чтобы накинуться на вратаря команды противника Алекса Недельковича.
После хоккеисты начали избивать друг друга в полной экипировке — их получилось разнять только когда оба оказались на льду. В результате они получили по семь минут штрафа.
1 октября похожий случай произошел на матче омского хоккейного клуба «Авангард» и дальневосточного «Адмирала». Вратари Андрей Мишуров и Адам Хуска устроили потасовку.
В январе 2025 года в матче НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» также произошла драка. Уже через пять минут после начала игры игрокам пришлось бороться друг с другом.
Олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, который играет за команду «Кладно», выложил фотографию своих выбитых зубов после матча чемпионата Чехии.