В шести районах Ростовской области сбили БПЛА

Над Ростовской областью отразили воздушную атаку в ночь на 20 января.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 января и ночью на 20 января над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили над Милютинским, Кашарским, Советским сельским, Тацинским, Шолоховским и Чертковским районами.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.

