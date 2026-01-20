«Необъяснимо». Ученые сообщили о рекордном радиационном шторме в XXI веке — что ждать белорусам

Солнечная плазма ударила по Земле со скоростью около 1700 километров в секунду около 22.30 по минскому времени. В Лаборатории тогда отмечали, что атмосфера и магнитное поле планеты защитят землян, но предупредили о начале магнитных бурь примерно уровня G4.