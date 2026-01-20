«Необъяснимо». Ученые сообщили о рекордном радиационном шторме в XXI веке — что ждать белорусам

Радиационный шторм после мощной вспышки на Солнце стал рекордным в XXI веке, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук белорусам и другим жителям Земли.
Ранее ученые предупреждали о магнитных бурях на 20 января из-за выброса солнечной плазмы. Однако космическое явление оказалось в разы мощнее ожидаемого.
— Это выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году. Это вообще необъяснимо… достигнуто рекордное значение, — подчеркнули ученые.
Солнечная плазма ударила по Земле со скоростью около 1700 километров в секунду около 22.30 по минскому времени. В Лаборатории тогда отмечали, что атмосфера и магнитное поле планеты защитят землян, но предупредили о начале магнитных бурь примерно уровня G4.
А ночью стало отмечаться усиление бури до G4.7 с прогнозом ее резкого усиления. Также минувшей ночью фиксировался радиационный шторм уровня S4 в окрестностях Земли, что произошло впервые за два солнечных цикла.
Около 07.30 утра уже 20 января в Лаборатории констатировали, что ночной пик остановился на уровне G4.7, но предупредили о новом витке возмущений.
— Наблюдается быстрая смена знака магнитного поля, которая может привести через несколько часов ко второму сильному геомагнитному всплеску с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой штурма G5, — предупредили ученые.
В лаборатории отметили, что полную стабилизацию геомагнитной обстановки стоит ожидать не ранее, чем через 2−3 суток. И добавили, что ночью 20 января над территорией европейской части континента наблюдались одни из наиболее мощных в 21 веке полярных сияний.
— Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью, — добавили эксперты.
