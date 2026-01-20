Жители Башкирии массово жалуются на работу мобильного интернета

Жители Уфы и других городов Башкирии сегодня утром, 20 января, столкнулись с массовыми перебоями в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, фиксирующего сбои, резкий всплеск жалоб на отсутствие связи начался около 09:15 по местному времени.
По предварительной информации, причиной сбоя могли стать плановые меры безопасности. Как ранее сообщалось в Telegram-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически приостанавливают работу части вышек сотовой связи. Эта мера направлена на затруднение навигации беспилотных летательных аппаратов, поскольку сигнал мобильной сети потенциально может использоваться для их наведения. Подобные временные ограничения входят в комплекс превентивных мер противодействия.
