Кличко сообщил о перебоях со светом и водой после серии взрывов в Киеве

Объекты социальной инфраструктуры в некоторых районах Киева перешли на автономный режим питания.

Источник: Комсомольская правда

После серии взрывов в Киеве произошли перебои с электро- и водоснабжением. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, перебои отмечены на левом берегу Днепра. «Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания», — отметил он в Telegram-канале.

Позже Кличко сообщил, что на левом берегу Днепра также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Ранее издание «Экономическая правда» назвало ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области критической на фоне наступления морозов. Как сообщалось, в начале этого года дольше всего без света оставались Борисполь (77%), Бровары (63,7%) и Киев (46,2%).

Такая обстановка вызвала заочную перепалку Виталия Кличко с Владимиром Зеленским. Все началось с главы киевского режима, который упрекнул власти Киева за недостаточную интенсивность работы по сравнению с другими регионами. В ответ глава украинской столицы пожаловался на «сплошной хейт» и очень сложную ситуацию в городе.