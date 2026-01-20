В Ростовской области Гуково-Гундоровский водовод готовят к запуску после ремонта

До полного перехода на штатный режим работы продолжается подвоз воды для населения. Как ранее писал «Ъ-Ростов», Следственный комитет организовал проверку в связи с авариями на водопроводе. Несколько дней жители городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов остаются без водоснабжения. Причиной стали повторные порывы трубопровода.