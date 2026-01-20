В каких поездах Казахстана есть женские вагоны: названы все направления

С момента внедрения услуги женских вагонов в поездах около 822 тысяч пассажирок воспользовались данным сервисом. Сейчас женские вагоны курсируют на 12 направлениях: № 77/78 «Алматы — Мангыстау», № 351/352 «Алматы — Мангыстау», № 45/46 «Павлодар — Туркестан», № 37/38 «Мангыстау — Семей», № 47/48 «Атырау — Астана», № 33/34 «Актобе — Алматы», № 4/3 «Астана — Алматы», № 71/72 «Астана — Шымкент», № 354/353 «Астана — Семей», № 24/23 «Актобе — Алматы», № 25/26 «Алматы — Шымкент» и № 614/613 «Уральск — Мангыстау».
Билеты в женские вагоны продаются только женщинам, а работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Также в женских вагонах допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет. Билеты можно приобрести в кассах вокзала, заранее сообщив кассиру о необходимости выбора такого места, или онлайн на сайте bilet.railways.kz. При оформлении билета онлайн необходимо обратить внимание на аббревиатуру «ЖН», которая указывает, что билет продается только в женский вагон.
Продажа билетов в женские вагоны открывается за 45 дней до отправления, что дает пассажирам возможность заранее планировать свою поездку.