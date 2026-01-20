В каких поездах Казахстана есть женские вагоны: названы все направления

Билеты в женские вагоны продаются только женщинам, а работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Также в женских вагонах допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет. Билеты можно приобрести в кассах вокзала, заранее сообщив кассиру о необходимости выбора такого места, или онлайн на сайте bilet.railways.kz. При оформлении билета онлайн необходимо обратить внимание на аббревиатуру «ЖН», которая указывает, что билет продается только в женский вагон.