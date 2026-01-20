Супругов из Караганды остановили за нарушение, благодаря чему они не лишились квартиры

Началось все стандартно. 62-летняя пенсионерка продиктовала код псевдодиспетчеру коммунальной компании. Все потому, что именно в тот день женщина действительно обращалась к специалистам для проверки счетчиков.
А дальше стали звонить якобы из столичного ЦОНа, обещая спасти карагандинку от аферистов. Для убедительности по видеосвязи супругам звонили сотрудники в камуфляже.
Всего на пенсионеров оформили кредит на 6 миллионов тенге. Они заложили в ломбард и золотые украшения.
А напоследок выписали доверенность купли-продажи на человека, данные которого получили по телефону.
На обратном пути пожилая пара привлекла внимание полицейских — их машина то ехала, то останавливалась: супруги после пережитого очень нервничали.
«Ну, у вас же нету декларации», — сказал полицейский. «Какой декларации?» — переспросила пенсионерка. «У вас дома деньги, золото есть? Драгоценные какие-то камни? Вам нужно собрать все, снять с ушей все, с пальцев все. Указать количество. Нам нужно с вами составить декларацию», — продолжил полицейский. Он указал конкретный ломбард. Супруги пошли туда и сдали золото. «Вкладывайте, которые вам ломбард дал, и ваши накопления», — добавила потерпевшая.
Когда их машину остановили полицейские, супруги все им рассказали. Сейчас стражи порядка разбираются в произошедшем.