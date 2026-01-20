Супругов из Караганды остановили за нарушение, благодаря чему они не лишились квартиры

«Ну, у вас же нету декларации», — сказал полицейский. «Какой декларации?» — переспросила пенсионерка. «У вас дома деньги, золото есть? Драгоценные какие-то камни? Вам нужно собрать все, снять с ушей все, с пальцев все. Указать количество. Нам нужно с вами составить декларацию», — продолжил полицейский. Он указал конкретный ломбард. Супруги пошли туда и сдали золото. «Вкладывайте, которые вам ломбард дал, и ваши накопления», — добавила потерпевшая.