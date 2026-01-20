От «тушил» до пожарных частей: музей в Павлодаре, где оживает история города

«Статус музея мы получили сравнительно недавно. Раньше это была пожарно-техническая выставка, затем пожарно-технический центр, переименованный в обучающий. В 2014 году, когда мы вошли в состав Министерства внутренних дел РК, центр был упразднен, а его образовательную миссию передали инспекторам пожарной безопасности. Тогда и приняли решение переименовать центр в музей. Хотя, по сути, он всегда имел музейный характер, ведь экспонаты собирались и сохранялись». Гульнара Сейлханова.