В Новосибирске суд смягчил приговор работникам детсада за истязание детей

Новосибирский областной суд смягчил приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц», признанным виновными в жестоком обращении с воспитанниками. Первоначально Октябрьский районный суд Новосибирска назначил директору учреждения 4,5 года лишения свободы, а воспитателю — 3,5 года.
Апелляционный суд, учтя истечение сроков давности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, освободил обеих осуждённых от наказания по этой статье. В результате директору детсада назначено 4 года колонии, а воспитателю — 3 года.
Суд установил, что обвиняемые, испытывая ненависть к малолетним детям, систематически их избивали, а также оскорбляли нецензурной бранью, причиняя тем самым психические страдания и нанося существенный вред нравственному развитию воспитанников.
