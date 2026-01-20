Тимур Бекмамбетов снял фильм о суде будущего — и это тревожно

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова объединяет звездный актерский состав, актуальную тему искусственного интеллекта и напряженный сюжет, где цена ошибки — человеческая жизнь, передает DKNews.kz.
Накануне мировой премьеры в Мехико состоялось большое фан-мероприятие, где картину представили создатели и актеры.
Красная дорожка в Мексике и звездный состав.
На премьере фильма в кинотеатре Cinépolis Mitikah в Мехико присутствовали:
Крис Пратт режиссер Тимур Бекмамбетов продюсеры Чарльз Ровен, Маджид Нассиф, Роберт Амидон актриса Кали Реис.
Фан-встреча стала не просто показом фильма, а полноценным событием — с живым общением, фотосессиями и обсуждением будущего, в котором технологии берут на себя роль судьи.
Крис Пратт и футбол после премьеры.
После официальной части Крис Пратт пригласил всю команду фильма в местный ресторан, чтобы вместе посмотреть матч своего любимого клуба Seattle Seahawks — профессиональной команды по американскому футболу из Сиэтла.
Актер поделился моментами вечера в своем официальном Instagram, добавив фильму еще больше человеческого тепла за пределами экрана.
О чем фильм «Казнить нельзя помиловать».
Действие картины разворачивается в недалеком будущем. Главный герой — детектив, которого играет Крис Пратт, — оказывается на суде по обвинению в убийстве собственной жены.
Самое страшное в этом процессе — суд вершит искусственный интеллект, роль которого исполняет Ребекка Фергюсон. Ирония в том, что когда-то герой сам поддерживал внедрение ИИ-судей.
У него есть всего 90 минут, чтобы доказать свою невиновность, прежде чем алгоритм вынесет окончательный вердикт.
Фильм балансирует между научной фантастикой напряженным экшном психологической драмой саспенсом.
И задает вопрос, который становится все актуальнее: можно ли доверить машине право решать судьбу человека?
Кто стоит за проектом.
Жанр: научная фантастика, экшн, драма, саспенс Режиссер: Тимур Бекмамбетов Сценарист: Марко Ван Белль Продюсеры: Чарльз Ровен, Роберт Амидон, Маджид Нассиф В ролях: Крис Пратт, Ребекка Фергюсон, Кали Реис.
Когда смотреть в Казахстане.
Фильм «Казнить нельзя помиловать» выходит в прокат в Казахстане 22 января и обещает стать одной из самых громких премьер начала года — как для поклонников научной фантастики, так и для зрителей, которым интересны моральные дилеммы будущего.