Топ-5 главных новостей в Молдове 20 января 2026: На смену диким морозам в Молдове приходит снегопад; иностранцы в шоке от издевательств в аэропорту Кишинева; в Молдове появятся профессиональные стукачи

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 20 января 2026:
1. На смену диким морозам приходит снег: Синоптики обещают сильнейший снегопад — стала известна точная дата стихии.
2. Иностранцы в шоке от издевательств в аэропорту Кишинева: Семья, которая летела транзитом из Израиля, рассказала, как их задержали, обыскали и допросили в столице Молдовы.
3. В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.
4. Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество: «Это несовместимо со статусом страны, которая идет в ЕС» — глава МИДа Попшой.
5. «Цена свободы» не всем по карману: Жителям Кишиневе приходят платежки за тепло и электроэнергию с шокирующими цифрами — от одной до пяти тысяч леев.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как не потерять деньги при покупке жилья: Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются покупатели недвижимости в Молдове.
Что нужно знать, чтобы не потерять деньги при покупке недвижимости (далее…).
Понижение тарифов на газ в Молдове невозможно, народу объясняют, что «Энергоком» «опоздал»: Зато повышать цены задним числом — тут уже не бывает опозданий.
Правительство ПАС не намерено снижать тариф на газ, найдя для этого причину, при этом на газовых схемах потребители Молдовы теряют до 1,6 млрд леев (далее…).
«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.
Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).