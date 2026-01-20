Клаву Коку обвинили в использовании нейросетей в клипе с кадрами Байкала

Клава Кока (Клавдия Высокова) ответила на обвинения в том, что кадры для её нового клипа «Тысячи зим» сняты нейросетью. Певица подробно рассказала, как её команда два дня работала в суровых условиях зимнего Байкала при температуре −25 градусов.
— Нейросеть? Шесть часов полета до Иркутска, еще столько же на машине до Ольхона, после еще час на пароме! К тому же мы рисковали, выходя на лед, так как полностью он пока не замерз. На мне пять слоев термобелья! Нет ни туалетов. Ни связи.
Она описала съёмки как настоящее приключение: подъём в 5 утра, погоня за рассветом, забытый красный ковёр, который пришлось доставлять спецрейсом, и техника, отказывающая на морозе.
— Чистый лёд — нейросеть? О, да! Наверное, поэтому мы расчищаем снег всей командой, — добавила Клава Кока.
Съёмки осложнялись коротким световым днём, застрявшей в сугробах машиной и неожиданными гостями — двумя лисицами, одна из которых украла еду из автомобиля. В кадр также случайно попал волк. После заката команде пришлось разжигать костёр и трясти деревья для красивых кадров со снегом.
— Я за творчество и впечатления, прожитые с командой. И не важно, что уже много часов от холода не чувствуешь ног, зато ты чувствуешь жизнь.
Песня, изначально созданная как саундтрек для проекта «Новый Перевал Дятлова», уже попала в топы музыкальных чартов.
