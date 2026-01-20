Клаву Коку обвинили в использовании нейросетей в клипе с кадрами Байкала

— Нейросеть? Шесть часов полета до Иркутска, еще столько же на машине до Ольхона, после еще час на пароме! К тому же мы рисковали, выходя на лед, так как полностью он пока не замерз. На мне пять слоев термобелья! Нет ни туалетов. Ни связи.