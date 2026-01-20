Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клаву Коку обвинили в использовании нейросетей в клипе с кадрами Байкала

Певица подробно рассказала, как её команда два дня работала в суровых условиях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Клава Кока (Клавдия Высокова) ответила на обвинения в том, что кадры для её нового клипа «Тысячи зим» сняты нейросетью. Певица подробно рассказала, как её команда два дня работала в суровых условиях зимнего Байкала при температуре −25 градусов.

— Нейросеть? Шесть часов полета до Иркутска, еще столько же на машине до Ольхона, после еще час на пароме! К тому же мы рисковали, выходя на лед, так как полностью он пока не замерз. На мне пять слоев термобелья! Нет ни туалетов. Ни связи.

Она описала съёмки как настоящее приключение: подъём в 5 утра, погоня за рассветом, забытый красный ковёр, который пришлось доставлять спецрейсом, и техника, отказывающая на морозе.

— Чистый лёд — нейросеть? О, да! Наверное, поэтому мы расчищаем снег всей командой, — добавила Клава Кока.

Съёмки осложнялись коротким световым днём, застрявшей в сугробах машиной и неожиданными гостями — двумя лисицами, одна из которых украла еду из автомобиля. В кадр также случайно попал волк. После заката команде пришлось разжигать костёр и трясти деревья для красивых кадров со снегом.

— Я за творчество и впечатления, прожитые с командой. И не важно, что уже много часов от холода не чувствуешь ног, зато ты чувствуешь жизнь.

Песня, изначально созданная как саундтрек для проекта «Новый Перевал Дятлова», уже попала в топы музыкальных чартов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что участница шоу «Большие девочки» из Ангарска похудела на 45 кг.