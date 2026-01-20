Вратарь «Флориды» Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» Недельковичем

Игра проходила в Санрайзе (американский штат Флорида). На 46-й минуте возле ворот «Сан-Хосе» началась потасовка с участием нападающего «Флориды» Эваном Родригесом, который применил силовой прием в отношении защитника гостевой команды Венсана Деарне, и несколькими спортсменами из «Шаркс». Неделькович несколько раз ударил Родригеса, в ответ на что Бобровский выбежал из своих ворот и вступил в драку с голкипером, предварительно сбросив с него шлем.