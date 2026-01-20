Вратарь «Флориды» Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» Недельковичем

Российский хоккеист Сергей Бобровский, выступающий в качестве вратаря за клуб НХЛ «Флорида Пантерз», подрался с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра проходила в Санрайзе (американский штат Флорида). На 46-й минуте возле ворот «Сан-Хосе» началась потасовка с участием нападающего «Флориды» Эваном Родригесом, который применил силовой прием в отношении защитника гостевой команды Венсана Деарне, и несколькими спортсменами из «Шаркс». Неделькович несколько раз ударил Родригеса, в ответ на что Бобровский выбежал из своих ворот и вступил в драку с голкипером, предварительно сбросив с него шлем.
В итоге Бобровский и Неделькович получили по 5 минут штрафа за драку и по 2 минуты за выход из ворот.
Произошедшее стало первой дракой вратарей в НХЛ с 2020 года. В прошлый раз в потасовке участвовали представители «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тэлбот и Майк Смит.
Ранее сообщалось, что Бобровский вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю по итогам первой четверти регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.