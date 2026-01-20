Ричмонд
В России рекордно подорожала стоимость поездок на такси

В России наблюдается резкий рост цен на услуги такси: в декабре средняя цена поездки на один километр превысила 50 рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные.

В среднем за проезд одного километра в такси в декабре россиянам нужно было заплатить 50,16 рубля. В 54 регионах страны эта цифра оказалась меньше.

В рейтинг самых дешевых регионов попали — Ингушетия, Липецкая область и Чечня. Жители там платили 18, 23,3 и 25,6 рубля за километр соответственно.

В топ-3 регионов с самыми дорогими услугами такси вошли Ненецкий АО (170 рублей за километр), Ямало-Ненецкий АО (154,7 рубля) и Чукотка (125 рублей), передает РИА Новости.

На портале «Госуслуги» также появилась возможность проверять легковое такси через QR-код или сервис «Проверка легкового такси на законность». Сервис отображает сведения о перевозчике и легковом такси.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за перевозку детей без автокресел или других специальных удерживающих устройств.