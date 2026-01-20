Ричмонд
В Ростовской области в крещенских купаниях приняли участие 23,5 тысячи человек

Более тысячи спасателей обеспечили безопасность во время крещенских купаний на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Более 23,5 тысячи жителей Ростовской области окунулись в крещенские купели. Об этом на следующий день после праздника сообщил заместитель губернатора Дона Сергей Бодряков.

По всему региону для безопасных купаний было организовано около 70 специальных мест. За порядком и безопасностью следили более тысячи спасателей, которые дежурили на местах вместе со спецтехникой и плавсредствами.

Перед праздником спасатели тщательно проверили дно во всех официальных купелях, а на берегах работали пункты обогрева и переодевания.

