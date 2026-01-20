Бастрыкину доложат по делу о смерти ребёнка в Челябинской области при ударе током от стены квартиры

Трагедия произошла в июле 2024 года в посёлке Центральном Карталинского района. Мальчик соприкоснулся со стеной и получил ударом током. Он умер на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
— Отмечается, что собственник жилого помещения и соседи, несмотря на осведомлённость, не сообщали о существующей проблеме в компетентные органы, — сообщили в пресс-службе СК России.
Мать мальчика не согласна с ходом установления обстоятельств смерти сына. Она считает, что расследование затягивается. К ответственности так никто и не привлечён.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске заведующую оперативным отделом больницы приговорили к трём годам лишения свободы условно со штрафом 350 тысяч рублей по обвинению в причинении по неосторожности смерти ребёнку.
Фото: СК России.