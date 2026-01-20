Мининформации назвало опасность популярной у белорусских детей игры Roblox

Напомним, именно из-за своей небезопасности платформа подверглась блокировке в соседней с Беларусью России и в начале декабря игра Roblox перестала открываться в РФ. И не так давно Роскомнадзор сказал о возможности разблокировки популярного и в Беларуси Roblox.