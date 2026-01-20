Мининформации назвало опасность популярной у белорусских детей игры Roblox

В Министерстве информации сказали, в чем опасность популярной у белорусских детей игры Roblox, передает телеграм-канал ведомства.
Напомним, именно из-за своей небезопасности платформа подверглась блокировке в соседней с Беларусью России и в начале декабря игра Roblox перестала открываться в РФ. И не так давно Роскомнадзор сказал о возможности разблокировки популярного и в Беларуси Roblox.
В Мининформации со ссылкой на мнение защитников прав детей, обратили внимание, что Roblox — это детская игра, из которой зачастую «выходят с травмами и долгами». В министерстве отметили, что платформа считается опасной по ряду причин.
— Roblox — это не просто игра, а соцсеть. Ребенок общается с взрослыми, которые выдают себя за сверстников. Контроль за возрастными ограничениями отсутствует, — сообщили в пресс-службе.
Также несовершеннолетние игроки сталкиваются в игре с навязыванием доверия и манипуляции. Через «дружбу» их уговаривают перейти в другие мессенджеры, где они сталкиваются с шантажом, вымогательством и угрозами.
В игре используется внутриигровая валюта Robux на встроенные покупки, из-за чего дети неосознанно тратят реальные деньги. На платформе есть возрастной ценз, однако при этом полно сцен насилия, сексуализированных аватаров и другого опасного контента.
— Roblox все чаще фигурирует как точка входа в мошенничество: от фишинга до вовлечения в преступные действия, — констатировали в Миинформации.
В ведомстве резюмировали, что популярная платформа является средой с повышенными рисками для несовершеннолетних. И сказали белорусам иметь родительский контроль на телефонах и контролировать, во что играет ребенок и с кем общается.
