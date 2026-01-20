Ричмонд
Казахстанская четверка теннисистов покинула парный разряд AusOpen-2026

Неудачным выдался для представителей Казахстана старт третьего игрового дня на Открытом чемпионате Австралии по теннису, где выступили четверо наших спортсменов в парной категории, сообщает Zakon.kz.

Вначале на корты Мельбурна вышли ветераны сборной Казахстана Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые уже год с лишним распрощались с профессиональной карьерой.

Опытные теннисисты хотели проверить свои силы и мастерство, но их попытки быстро остудили 26-летние аргентинцы в лице Томаса Мартина Этчевери и Камило Уго Карабелли — 3:6, 4:6.

Далее казахстанские болельщики надеялись на успех лидеров нашего тенниса двух Александров — Бублика и Шевченко.

Но и они не оправдали надежд и вылетают из турнирной сетки парного разряда AusOpen-2026, уступив за 59 минут Марсело Демолинеру (Бразилия)/Джан-Джулиену Ройеру (Нидерланды) — 3:6, 2:6.

В эти минуты на «Маргарет Корт Арена» играет наша лучшая теннисистка Елена Рыбакина, в соперницы которой досталось словенка Кая Юван. После первого сета впереди казахстанка — 6:4.

