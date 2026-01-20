После новогодних праздников фиксируется подъем заболеваемости гриппом и COVID-19

После новогодних праздников в России фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в 1,5 раза, что связано с возращением граждан в трудовые и образовательные коллективы», — сообщает федеральный Роспотребнадзор.
На третьей неделе было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа, что практически на уровне предыдущей недели. Среди штаммов по-прежнему доминирует A (H3N2).
В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 — зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев.
Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.
«Самое главное — не заниматься самолечением и при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью», — говорится в комментарии.