Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Человек-эпоха»: Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения первого Президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Поздравление он опубликовал в своем канале в MAX.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил выдающиеся личные качества Шаймиева, подчеркнув его мудрость, богатый жизненный и управленческий опыт, а также искреннюю и безграничную любовь к Татарстану. По словам Раиса республики, эти качества являются поистине бесценным наследием, а сам Минтимер Шаймиев остается примером для многих поколений.

Рустам Минниханов также подчеркнул особое значение этой даты.

«Человек-эпоха, первый Президент Татарстана, чье имя стало синонимом мудрости и стратегического мышления. Здоровья Вам и долгих лет активной жизни!» — отметил Раис Татарстана.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше