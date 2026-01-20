Создана технология для решения проблемы редозирования в генной терапии

Как отметили в пресс-службе, ученые Сеченовского университета разработали технологию биокамуфляжа вируса с помощью клеточных мембран, которая впервые решает проблему неэффективности генотерапевтических препаратов при повторном введении. «Благодаря экранированию вирусный вектор остается “невидимым” для антител, но при этом сохраняет способность доставлять терапевтические гены в целевой орган, где необходимо восстановить функцию дефектного гена», — говорится в сообщении.