Казахстанцев просят помочь сохранить память о войне 1945 года

С инициативой выступил Экспертный клуб «Пояс и путь», который обратился к жителям страны с просьбой поделиться семейными архивами и воспоминаниями о родственниках-фронтовиках, передает DKNews.kz.
Речь идет о фотографиях, биографических данных, сведениях о службе, наградах и участии в военных операциях. Эти материалы лягут в основу альбома «Казахстанские участники войны СССР против милитаристской Японии (1945 г.)».
Организаторы подчеркивают, что все переданные документы будут использованы исключительно для подготовки издания, после чего их вернут владельцам. Более того, каждому участнику проекта обещают бесплатный экземпляр готового альбома.
Проект нацелен не только на научную работу, но и на сохранение живой исторической памяти, которая часто хранится именно в семейных архивах и личных историях.
Материалы можно направлять по адресу: Экспертный клуб «Пояс и путь», Казахстанско-Немецкий университет, 050010, г. Алматы, пр. Назарбаева, 173.
Дополнительную информацию можно получить у менеджера Экспертного клуба «Пояс и путь» Кильмакаевой К. М. (kilmakayeva@dku.kz).
Такие инициативы напоминают: история состоит не только из дат и документов, но и из судеб конкретных людей — и именно сейчас есть возможность сохранить их имена для будущих поколений.