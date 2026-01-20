Ричмонд
В Омске депутаты рассмотрят введение штрафов из-за цветов автобусов

Идея изложена в записке к заседанию комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Комитет по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета на своем заседании обсудит вопрос о внесении поправок в областной Кодекс об административных правонарушениях. Поправки касаются ответственности перевозчиков за нарушение отдельных требований к выполнению перевозок.

О планах депутатов сообщил «СуперОмск», ссылаясь на пояснительную записку комитета, оказавшуюся в его распоряжении. Планируется установить ответственность перевозчиков за нарушение цветовой гаммы наружной поверхности кузова транспортного единицы (автобусов городского, пригородного, междугородного сообщения и легкового такси), используемого для перевозке пассажиров и багажа, требования к которой установлены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления региона. В целом это приведение местного законодательства в соответствие с федеральным.

Штрафы также предлагают за нарушение размещения информационных материалов в салоне автобуса. По словам авторов проекта, такие меры необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров.

Ранее уже озвучивались планы строгого деления единиц пассажирского транспорта в Омске по цветам: оранжевый для городских автобусов, синий для областных, зеленый для троллейбусов.

Возможные изменения рассмотрят на заседании, которое состоится в четверг, 22 января.

Ранее мы писали, что в Омске отменили пригородный автобус № 123 до вокзала из Лузино.