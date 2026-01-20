Ричмонд
Трамп подтвердил, что пригласил Путина в «Совет мира»

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что президента России Владимира Путина пригласили стать членом «Совета мира» по Газе. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в Reuters.

— Путин был приглашен присоединиться к Совету мира, — цитирует публикацию РИА Новости.

По данным Guardian, приглашение Владимира Путина от американского коллеги Дональда Трампа войти в Совет мира по Газе вызывает вопросы относительно его повестки дня.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что приглашая президента РФ и других глав стран в Совет мира по Газе, Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам.

В Bloomberg уточнили, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение главы Белого дома присоединиться к «Совету мира» в связи с опасениями, что он заменит ООН в мире.

Такое же приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответном письме Трампу политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие страны войти в состав объединения.

