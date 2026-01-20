FT рассказала о давосском диалекте на Всемирном экономическом форуме

Накануне открытия Всемирного экономического форума Financial Times опубликовала сатирический разбор языка, на котором общаются участники встречи в Давосе. Помимо официальных языков Швейцарии, там широко используется особый «пятый» диалект — корпоративный английский, состоящий из клише и пафосных формулировок.
Журналисты пояснили, что за темой «дух диалога» часто скрывается необходимость общаться с влиятельными, но не всегда компетентными людьми. А заявления о «возможности отвлечься от рутины», по версии издания, нередко означают попытку топ-менеджеров укрыться в горах после непопулярных решений, включая массовые увольнения.
Особое внимание FT уделила политическому контексту форума. Там иронично отметили, что участие мировых лидеров по видеосвязи обычно объясняется не занятостью, а опасениями за личную безопасность, намекая на громкие международные скандалы.
По оценке газеты, владение «давосским языком» может принести полезные знакомства и экзотические предложения, но его реальная ценность сомнительна. Издание усомнилось, что разговоры о «новой эре возможностей» помогут оправдать крупные расходы на поездку в Давос.
Ранее в СМИ появилась информация, что тема Гренландии в рамках ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе будет обсуждаться чаще, чем Украина.