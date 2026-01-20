Ричмонд
«Умные» миграционные центры откроют в Ташкенте и Каракалпакстане

С 1 мая этого года в Ташкенте, Самаркандской и Ферганской областях, а также в Каракалпакстане в тестовом режиме откроют «умные» миграционные центры, следует из постановления президента Узбекистана.

Источник: Курсив

Центры откроют на базе подразделений миграции и персонализации. В их работе будут использовать искусственный интеллект (ИИ).

На первом этапе в таких учреждениях узбекистанцы смогут получить доступ к отдельным госуслугам.

Помимо этого, с начала мая Департамент миграции сможет однократно продлевать электронные визы иностранцев и лиц без гражданства (апатридов) на срок до 30 дней. Учреждение также сможет оформлять разрешения на работу для специалистов из-за рубежа.

Среди других нововведений — с 1 сентября студентов будут регистрировать по месту проживания одновременно с заселением в общежитие.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узбекистане создадут систему трудовой миграции по системе «единого окна».