«Умные» миграционные центры откроют в Ташкенте и Каракалпакстане

Центры откроют на базе подразделений миграции и персонализации. В их работе будут использовать искусственный интеллект (ИИ).
На первом этапе в таких учреждениях узбекистанцы смогут получить доступ к отдельным госуслугам.
Помимо этого, с начала мая Департамент миграции сможет однократно продлевать электронные визы иностранцев и лиц без гражданства (апатридов) на срок до 30 дней. Учреждение также сможет оформлять разрешения на работу для специалистов из-за рубежа.
Среди других нововведений — с 1 сентября студентов будут регистрировать по месту проживания одновременно с заселением в общежитие.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узбекистане создадут систему трудовой миграции по системе «единого окна».