Челябинский Молодежный театр запускает семейный литературный проект «Бабушка рекомендует», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Бабушка рекомендует» — это движение, направленное на возрождение традиций семейного чтения. Проект создан выпускниками Академии Сергея Безрукова «Художественные руководители театров будущего».
В проекте уже участвуют театры Евпатории, Севастополя, Краснодара, Калуги, Железногорска, Уфы, Салавата, Барнаула, Омска, Пензы, Нижнекамска и Мотыгино (Красноярский край).
«Раз в месяц артисты Молодежного театра будут читать для детей и взрослых современные детские сказки. Главная цель — в уютной, почти домашней атмосфере открыть юным зрителям и их родителям новые имена и истории, которые уже полюбились семьям в других городах», — говорится в комментарии.
В программе первой читки — три сказки для разного возраста: «Пафка и шкаф» Валентины Филипенко (6+), «Капитан Кулебякин» Екатерины Максимовой (6+) и «Маленькое голубое платье» Майи Бессоновой (4+).
Проект рассчитан на детей от 3 до 10 лет и их близких.