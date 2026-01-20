Челябинский Молодежный театр запускает семейный литературный проект

«Раз в месяц артисты Молодежного театра будут читать для детей и взрослых современные детские сказки. Главная цель — в уютной, почти домашней атмосфере открыть юным зрителям и их родителям новые имена и истории, которые уже полюбились семьям в других городах», — говорится в комментарии.