В Киеве после серии взрывов наблюдаются проблемы со светом и водоснабжением

В Киеве после серии взрывов возникли перебои с электро- и водоснабжением на левом берегу Днепра.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве после нескольких взрывов наблюдаются перебои в подаче электричества и воды. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что перебои со светом происходят на левом берегу Днепра. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономное питание.

Кличко добавил, что также зафиксированы проблемы с водоснабжением на этой же территории.

Серия взрывов произошла ночью 20 января, в связи с чем в украинской столице был объявлен режим воздушной тревоги.

Ранее воздушную тревогу в Киеве объявляли 17 января.