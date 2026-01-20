В Киеве после серии взрывов наблюдаются проблемы со светом и водоснабжением

В Киеве после нескольких взрывов наблюдаются перебои в подаче электричества и воды. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что перебои со светом происходят на левом берегу Днепра. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономное питание.
Кличко добавил, что также зафиксированы проблемы с водоснабжением на этой же территории.
Серия взрывов произошла ночью 20 января, в связи с чем в украинской столице был объявлен режим воздушной тревоги.
Ранее воздушную тревогу в Киеве объявляли 17 января.