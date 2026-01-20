Сексолог объяснила, существует ли «пик» сексуальной активности

Сексолог Аннабель Найт прокомментировала результаты исследования, проведённого в Эстонии, посвящённого сексуальной активности мужчин и женщин. По её словам, которые приводит издание Metro, у мужчин наибольшая сексуальная активность чаще всего приходится на возраст от 30 до 40 лет, тогда как у женщин — на период с 20 до 30 лет.