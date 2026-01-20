Ричмонд
Сексолог объяснила, существует ли «пик» сексуальной активности

Сексолог объяснила, почему «пик» сексуальности — понятие условное и меняется со временем.

Источник: Аргументы и факты

Сексолог Аннабель Найт прокомментировала результаты исследования, проведённого в Эстонии, посвящённого сексуальной активности мужчин и женщин. По её словам, которые приводит издание Metro, у мужчин наибольшая сексуальная активность чаще всего приходится на возраст от 30 до 40 лет, тогда как у женщин — на период с 20 до 30 лет.

При этом специалист подчёркивает: говорить о чётко фиксированном «пике» неправильно. Сексуальное желание и удовольствие могут усиливаться или снижаться на разных этапах жизни — в зависимости от здоровья, уровня стресса, гормонального фона, уверенности в себе и качества отношений.

К признакам высокой сексуальной активности сексолог относит более частое и сильное желание, быстрое и устойчивое возбуждение, а также спонтанные сексуальные мысли. Однако женщины, по её словам, нередко склонны занижать уровень своего желания из-за общественного давления и страха показаться легкомысленными.

Кроме того, на сексуальность женщин существенно влияет гормональный фон, который может меняться во время беременности, при приёме контрацептивов, а также в период перименопаузы и менопаузы.

Найт добавила, что общество часто внушает женщинам мысль о том, что их сексуальная ценность выше в молодости. Из-за этого многие считают своим «пиком» период от 20 до 30 лет.

Ранее профессор из Китая Чен раскрыл идеальную частоту секса для психического здоровья.