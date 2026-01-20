Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Идиоты сейчас главные»: эксперты расшифровали язык участников ВЭФ в Давосе

FT опубликовала разговорник давосского диалекта на ВЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Газета Financial Times иронично описала так называемый «давосский диалект» английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

Как отмечает издание, при четырех официальных языках Швейцарии у постоянных участников форума появился «пятый» — особая разновидность английского, которая насыщена эвфемизмами, клише и скрытыми смыслами.

FT представил шуточный «разговорник Давоса», призванный «облегчить межкультурный диалог и предотвратить неловкие недоразумения». В статье отмечается, что «давосский диалект» активно использует обтекаемые формулировки о глобальной повестке. Авторы публикации также не забыли обратить внимание на то, что сам Давос, который участники форума любят называть «сердцем Европы», на самом деле находится в глуши, отмечает газета.

Так, фраза «Тема этого года — дух диалога» в «переводе» FT означает: «Идиоты сейчас главные, так что нам нужно с ними поговорить». А заявление «Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной жизни» относится к топ-менеджерам, которые «только что объявили о массовых увольнениях и сбежали из офиса».

Среди других примеров — формула «речь не о меньшем регулировании, а о более умном регулировании», которая, по версии издания, на самом деле означает «речь идет о меньшем регулировании».

Напомним, ВЭФ в швейцарском Давосе пройдет с 19 по 23 января. Главным его днем назвали 21 января, когда с речью выступит президент США Дональд Трамп и может устроить «битву» с Европой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше