«Идиоты сейчас главные»: эксперты расшифровали язык участников ВЭФ в Давосе

Газета Financial Times иронично описала так называемый «давосский диалект» английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.
Как отмечает издание, при четырех официальных языках Швейцарии у постоянных участников форума появился «пятый» — особая разновидность английского, которая насыщена эвфемизмами, клише и скрытыми смыслами.
FT представил шуточный «разговорник Давоса», призванный «облегчить межкультурный диалог и предотвратить неловкие недоразумения». В статье отмечается, что «давосский диалект» активно использует обтекаемые формулировки о глобальной повестке. Авторы публикации также не забыли обратить внимание на то, что сам Давос, который участники форума любят называть «сердцем Европы», на самом деле находится в глуши, отмечает газета.
Так, фраза «Тема этого года — дух диалога» в «переводе» FT означает: «Идиоты сейчас главные, так что нам нужно с ними поговорить». А заявление «Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной жизни» относится к топ-менеджерам, которые «только что объявили о массовых увольнениях и сбежали из офиса».
Среди других примеров — формула «речь не о меньшем регулировании, а о более умном регулировании», которая, по версии издания, на самом деле означает «речь идет о меньшем регулировании».
Напомним, ВЭФ в швейцарском Давосе пройдет с 19 по 23 января. Главным его днем назвали 21 января, когда с речью выступит президент США Дональд Трамп и может устроить «битву» с Европой.