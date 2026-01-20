«Идиоты сейчас главные»: эксперты расшифровали язык участников ВЭФ в Давосе

Так, фраза «Тема этого года — дух диалога» в «переводе» FT означает: «Идиоты сейчас главные, так что нам нужно с ними поговорить». А заявление «Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной жизни» относится к топ-менеджерам, которые «только что объявили о массовых увольнениях и сбежали из офиса».