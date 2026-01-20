«Пусть сбудутся мечты»: вдова Асанали Ашимова обратилась к 18-летнему сыну

Сегодня, 20 января 2026 года, младшему сыну Асанали Ашимова исполнилось 18 лет. Об этом рассказала вдова казахстанского актера Багдат. Ашимова опубликовала совместное фото отца с сыном и оставила поздравление, сообщает Zakon.kz.