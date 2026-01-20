«Пусть сбудутся мечты»: вдова Асанали Ашимова обратилась к 18-летнему сыну

Прежде всего, совершеннолетнему Ансару пожелали долгих лет жизни и исполнения заветных желаний.
«Твой отец мечтал, чтобы ты научился ездить на лошади. Пусть и все твои мечты сбудутся!»Багдат Ашимова.
К поздравлениям присоединились и пользователи Instagram. В комментариях они вспомнили талант, человеческую мудрость и выдающееся мастерство отца именинника — легендарного актера Асанали Ашимова.
23 декабря 2025 года Асанали Ашимова проводили в последний путь в Алматы.
Ашимов скончался 21 декабря в возрасте 88 лет. Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.