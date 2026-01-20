Полиция Астаны заявила об усилении из-за матча «Кайрата» с «Брюгге» в Лиге чемпионов

В полиции напомнили, что сегодня на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между командами «Кайрат» и «Брюгге». В целях обеспечения общественной безопасности и поддержания общественного порядка полиция Астаны усилит меры. Для этого будут мобилизованы патрульные полицейские, сотрудники туристической полиции, районные инспекторы и военнослужащие Национальной гвардии. Всего около 2800 сотрудников полиции обеспечат безопасность.
Организованы специальные меры по контролю прибытия иностранных болельщиков. Также будут предоставлены дополнительные автобусы для удобства гостей. Полиция Астаны призывает болельщиков соблюдать порядок, следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов и пользоваться общественным транспортом для безопасной и комфортной поездки на матч.