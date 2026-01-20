Полиция Астаны заявила об усилении из-за матча «Кайрата» с «Брюгге» в Лиге чемпионов

В полиции напомнили, что сегодня на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между командами «Кайрат» и «Брюгге». В целях обеспечения общественной безопасности и поддержания общественного порядка полиция Астаны усилит меры. Для этого будут мобилизованы патрульные полицейские, сотрудники туристической полиции, районные инспекторы и военнослужащие Национальной гвардии. Всего около 2800 сотрудников полиции обеспечат безопасность.