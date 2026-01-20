В екатеринбургском аквапарке закрыли кафе из-за вспышки кишечной инфекции. Фото

Кафе находится на территории аквапарка.
В Екатеринбурге зафиксированы случаи острой кишечной инфекции у детей, которые посещали кафе в аквапарке «Лимпопо». Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области. Заведение приостановило работу на 30 суток.
«В связи с поступившими из детских городских больниц Екатеринбурга экстренных извещений о случаях инфекционного заболевания (острая кишечная инфекция) детей, Роспотребнадзором города Екатеринбурга проведено расследование, по результатам которого установлено, что все заболевшие употребляли продукцию в кафетерии, в точке питания обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — рассказали в ведомстве. Судебные приставы приостановили работу общепита и опечатали его.
Входные группы опечатаны, руководство предупреждено об ответственности за возобновление деятельности. Решение суда исполнено, жители города защищены от угрозы для жизни и здоровья.
Ранее кофейни сети DUO частично прекратили работу после начала проверки Роспотребнадзора. Надзорное ведомство отреагировало на жалобы посетителей заведений в соцсетях о внезапном ухудшении самочувствия после посещения. Симптомы включали тошноту, рвоту, диарею и слабость.