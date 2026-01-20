В екатеринбургском аквапарке закрыли кафе из-за вспышки кишечной инфекции. Фото

«В связи с поступившими из детских городских больниц Екатеринбурга экстренных извещений о случаях инфекционного заболевания (острая кишечная инфекция) детей, Роспотребнадзором города Екатеринбурга проведено расследование, по результатам которого установлено, что все заболевшие употребляли продукцию в кафетерии, в точке питания обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — рассказали в ведомстве. Судебные приставы приостановили работу общепита и опечатали его.