Казахстан перенимает опыт США в сфере авиационной безопасности

В Пограничной академии отмечают, что семинар стал важным шагом в развитии кадрового потенциала отрасли и формировании системного подхода к безопасности. В дальнейшем планируется продолжение сотрудничества и серия новых обучающих мероприятий — в том числе в контексте планируемого открытия прямых авиарейсов между Казахстаном и США.