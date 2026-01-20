Казахстан перенимает опыт США в сфере авиационной безопасности

Обучение состоялось при поддержке программы Export Control and Border Security (EXBS) Посольства США и в партнерстве с Транспортной администрацией безопасности США (TSA), передает DKNews.kz.
Фокус семинара был сделан не на технике, а на человеческом факторе — одном из самых уязвимых элементов системы авиационной безопасности. Участникам представили практико-ориентированные инструменты, позволяющие выявлять, оценивать и снижать внутренние угрозы, которые могут исходить от персонала и напрямую влиять на безопасность гражданской авиации.
В обучении приняли участие представители Комитета гражданской авиации Минтранспорта РК, Авиационной администрации Казахстана, крупнейших аэропортов страны, Комитета государственных доходов Минфина РК, а также самой Пограничной академии КНБ. Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности воздушных грузов, разработке комплексных планов реагирования и минимизации последствий потенциальных инцидентов.
Занятия провели инструкторы учебного центра TSA, что позволило адаптировать международные стандарты и лучшие практики США к казахстанской системе авиационной безопасности. Для страны это первый опыт подобного формата, ориентированный именно на превентивный подход и управление рисками до возникновения угроз.
В Пограничной академии отмечают, что семинар стал важным шагом в развитии кадрового потенциала отрасли и формировании системного подхода к безопасности. В дальнейшем планируется продолжение сотрудничества и серия новых обучающих мероприятий — в том числе в контексте планируемого открытия прямых авиарейсов между Казахстаном и США.
Такой подход, уверены организаторы, позволит не только повысить уровень авиационной безопасности, но и укрепить доверие к национальной системе гражданской авиации на международном уровне.