В Иркутской области около пяти тысяч человек участвовали в крещенских купаниях

В Иркутской области подвели итоги празднования Крещения Господня. Несмотря на крепкие морозы, обряд купания в иорданях совершили около 5 тысяч человек. Всего праздничные мероприятия на водоёмах посетили более 18 тысяч жителей региона.
— Всего в области прошло 203 мероприятия на 140 объектах. Было оборудовано 76 купелей. Исключением стал Ольхонский район: из-за сильного ветра все мероприятия на Байкале отменили, и освящённую воду можно было набрать только в храмах, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.
Никаких происшествий не произошло. Безопасность обеспечивали более 900 человек: спасатели ГИМС, полиция, медики, военные и представители общественных организаций.
