В Иркутской области около пяти тысяч человек участвовали в крещенских купаниях

— Всего в области прошло 203 мероприятия на 140 объектах. Было оборудовано 76 купелей. Исключением стал Ольхонский район: из-за сильного ветра все мероприятия на Байкале отменили, и освящённую воду можно было набрать только в храмах, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.